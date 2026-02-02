袁惟仁生前最後貼文曝 同框綜藝天王吐34字

袁惟仁生前最後貼文同框吳宗憲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





「小胖老師」袁惟仁過去在《超級星光大道》中一句「加油，好嗎？」讓觀眾印象深刻。他在2020年意外跌倒後，健康狀況持續下滑，並於2022宣告為植物人，近年來都在台東老家休養，未料今（2）日傳出過世噩耗，家屬也證實了。

袁惟仁生前好友包含張宇、陳子鴻、黃韻玲等人都在社群平台轉發家屬聲明，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走的平靜，從此自由。」同時感謝曾經幫助或關懷袁惟仁的朋友，「他是帶著你們的溫暖離開的」。

袁惟仁2018年在上海意外跌倒腦溢血後，便淡出螢光幕回老家療養身體，他的臉書粉絲專頁最後貼文停在參加綜藝節目《小明星大跟班》的錄影，並曬出與綜藝天王吳宗憲與吳姍儒（Sandy）的合照，「宗憲的主持功力實在太厲害，太好笑了。」



