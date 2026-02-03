袁惟仁生前爭議情史曝光 簽字離婚當天載「世新校花」返家成焦點

娛樂中心／程正邦報導

資深音樂製作人「小胖老師」袁惟仁於昨（2）日病逝，享年 57 歲。隨著這位華語樂壇傳奇的謝幕，他生前橫跨數十載、充滿波折的感情生活也再度成為公眾焦點。從輝煌時期的才子佳人美談，到離婚當天引發譁然的緋聞，袁惟仁的情路與其音樂作品一樣，充滿了戲劇性的轉折。

袁惟仁和陸元琪結婚14年，育有一雙可愛兒女，即使離異仍像家人。(圖/翻攝臉書)

十三年婚姻終結：陸元琪心碎揭「第三者」傷痕

袁惟仁於 2002 年與演員陸元琪步入禮堂，育有一雙兒女。在外界眼中，這原本是一段令人稱羨的婚姻，但陸元琪事後曾心碎坦言，這段長達 13 年的婚姻並非外人所見的那般甜蜜。

廣告 廣告

陸元琪曾透露，在生下第二胎僅三個月、身心最脆弱的時期，就曾接到自稱「小三」的電話，讓這段感情蒙上陰影。多年的忍讓最終在 2016 年畫下句點，雙方正式辦理離婚。

陸元琪曾透露，剛生完第二胎她就到小三電話，為了小孩她隱忍多年。(圖/翻攝臉書)

離婚當天爆緋聞：載「世新校花」返家震驚輿論

最令外界熱議的爭議事件，發生在袁惟仁辦妥離婚手續後的 24 小時內。當時他被媒體目擊駕駛賓士轎車，載著當年僅 23 歲、在網路上擁有高人氣的「世新校花」陳葳回到住處，直到深夜仍未離去。

儘管女方隨後解釋雙方僅是在洽談音樂合作，但由於時間點過於敏感，這段「無縫接軌」的傳聞在當時引發極大負面評價，也重創了袁惟仁的公眾形象。

袁惟仁中風後回台東老家養病，由二姐推輪椅照顧。（圖／民眾提供）

晚年重病癱瘓：陪伴在側的人早已換人

2018 年，袁惟仁在上海錄製節目時意外跌倒引發腦溢血，生命軌跡從此改寫。諷刺的是，他在生死關頭之際，身邊的情感地圖再次更迭。意外發生時刻，當時第一時間在場照顧的是當時的女友，而非已離異的家人。

2020 年在台東老家養病的他再度跌倒，導致傷情加重，隨後被醫師判定為植物人狀態。在生命最後幾年，那些曾被媒體點名的女友與曖昧對象陸續銷聲匿跡，反而是前妻陸元琪放下過去的嫌隙，持續關注其病況，並帶領兒女與之告別，展現了「大愛」的一面。

陸元琪在臉書發文，透露袁惟仁過世當天家中發生的靈異現象。(圖/翻攝臉書)

陸元琪再發聲！袁惟仁臨終前顯靈告別

陸元琪曾在節目中回憶，自己在婚姻中遭冷落，甚至因病急需簽字手術卻求助無門，最終心死決定離婚。如今她病倒3天發文抒發心情「好的壞的都是因為有愛才成立」。

陸元琪在臉書透露，在袁惟仁離開的前一晚，她獨自在家時竟在客廳聞到一股熟悉的菸味，當時她便對著空氣說話，將這些年的委屈與堅持不下去的心情全說給「他」聽。沒想到隔日便接到死訊，讓她感嘆這輩子的試煉，「可能比出家人修行還困難」。

更多三立新聞網報導

藍營地方選舉大亂鬥！鄭麗文協調失靈？尚毅夫爆：根本沒籌碼勸退派系

華語樂壇痛失奇才！「凡人二重唱」袁惟仁辭世 老搭檔莫凡悲慟發聲

癡漢？旅遊部落客機上「挑戰摸空姐手」遭炎上 爽喊：流量太舒服

淫魔富豪案解密：柯林頓遭爆搭「蘿莉塔專機」至少16次 共浴照流出

