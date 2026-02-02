袁惟仁生前癱瘓8年...姊姊親自照顧不喊苦 楊貴媚揭家人婉拒「沐浴車」幫助真實原因

楊貴媚會定期去探望袁惟仁。水花電影提供

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝，生前臥床癱瘓8年，在台東老家由家人照顧，影后楊貴媚成立的桂田文化藝術基金會都會定期到台東探望他，楊貴媚接受訪問時透露，上一次見面是去年夏天，感嘆袁惟仁的姊姊身為主要照顧者相當辛苦。

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝，生前臥床癱瘓8年，在台東老家由家人照顧，影后楊貴媚成立的桂田文化藝術基金會都會定期到台東探望他，楊貴媚接受訪問時透露，上一次見面是去年夏天，感嘆袁惟仁的姊姊身為主要照顧者相當辛苦。

廣告 廣告

根據《ETtoday星光雲》報導，楊貴媚推廣「沐浴車」到偏鄉為臥病在床的病人洗澡已多年，但袁惟仁的姊姊沒有接受，都還是自己與居服員親力親為，也有使用自動洗澡機，去年一到袁家時，就看到姊姊在清洗洗澡機工具。

家人已有心理準備...仍忍不住淚崩

袁惟仁生前癱瘓多年。資料照

楊貴媚也說，可以理解姊姊沒有接受「沐浴車」幫助，畢竟袁惟仁是名人，家人還是想幫他維護尊嚴。楊貴媚心疼姊姊辛苦，姊姊則說：「沒關係，他是我弟弟。」讓楊貴媚相當佩服。

袁惟仁過世後，楊貴媚也有關心家人，雖然他們也都有做好心理準備，但還是有點措手不及，並透露：「她們都忍不住哭了，怎麼可能不哭。」楊貴媚也安慰姊姊：「他離苦得樂了，得到允許回天家了。」



回到原文

更多鏡報報導

直擊／王柏傑、謝欣穎共撐一把傘！挽手現身大S墓園 認分手半年疑似復合同框畫面曝光

富商男友被通緝、準婆婆遭逮捕 吳佩慈罕見現身大S墓園！輕撫「臉頰」畫面藏洋蔥

35歲男星父母雙亡、妹妹病逝...化悲憤為演技 對戲港台2大女神展現情感層次

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招