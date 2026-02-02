袁惟仁生前重摔成植物人！張宇發起「小胖基金」月匯4萬、30位星友接力送暖

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日病逝，享年59歲。袁惟仁自2018年腦溢血病倒，後於2022年被判定為植物人，長年臥床照護需求沉重；在此期間，除了家人全力照護，好友張宇號召圈內約30位音樂人成立「小胖基金」，每月固定匯款4萬元支應醫療與看護費。

好友張宇號召圈內約30位音樂人成立「小胖基金」，幫助袁家人照顧小胖老師。（圖／臉書）

回顧袁惟仁的抗病歷程，2018年他在上海因腦溢血倒下並發現腦瘤，救回一命後返台復健。袁惟仁於上海急救時，陳建寧、王治平等人便曾合捐40萬元雪中送炭。未料2020年10月，他在台東家中試圖從輪椅站起時再次跌倒，導致頭部重創、昏迷指數僅剩6。這次二度傷害造成大腦不可逆損傷，醫療團隊於2022年判定其進入「植物人」狀態，雖能睜眼卻無意識，需全天候依賴鼻胃管與人工照護維持生命體徵。

廣告 廣告

為了緩解袁家龐大的經濟負擔，張宇於去年正式發起「小胖基金」，號召包括陳子鴻、陳建寧、游鴻明、巫啟賢、莫凡等圈內好友響應。該基金採取「年捐兩萬、無限期救援」的長期模式，每月固定撥款4萬元（含3萬元看護費、1萬元營養金）給袁惟仁的家人，讓袁惟仁在好友共同守護下平靜走完生命最後一段路。

更多FTNN新聞網報導

袁惟仁離世！2個多月前才送急診...曾與妻兒斷聯9年 陸元琪昔心碎喊話：請放過我的孩子

袁惟仁離世！2個多月前才送急診...曾與妻兒斷聯9年 陸元琪昔心碎喊話：請放過我的孩子

袁惟仁離世！從腦溢血到判定植物人 病況一度成謎

