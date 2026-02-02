袁惟仁病倒8年離世！生前人緣極佳…張宇「號召30星友」籌醫藥費

記者徐珮華／綜合報導

袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝，享年57歲。他生前因重摔引發腦溢血，多次被判定為植物人，臥床至今長達8年，醫療費用十分龐大。所幸他在演藝圈深耕多年、人緣極佳，病倒後獲得超過30位星友伸出援手，張宇更發起「小胖基金」募款，只盼他度過難關。

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁2018年在中國上海跌倒引發腦溢血，緊急送往瑞金醫院搶救，之後又檢查出腦內良性腫瘤。當時他正在當地錄製的節目《星動亞洲》，製作公司第一時間代為支付人民幣8萬元（約台幣36萬元）的醫療保證金，減輕家屬負擔；張宇更號召陳子鴻、游鴻明、巫啟賢、莫凡等星友，每月固定提供4萬元作為經濟援助。

張宇號召30位星友，為袁惟仁籌醫藥費。（圖／翻攝自張宇臉書）

不僅如此，陶晶瑩、黃韻玲也主動承擔袁惟仁與前妻陸元琪兒女袁義、袁融學費。談及此舉，陸元琪當年在直播中數度淚崩，感性表示：「照理說夫妻離婚，男方的朋友還願意這麼照顧女方跟孩子，我覺得我很幸福。」

