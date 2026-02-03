袁惟仁病逝享年57歲！兒女慟：下輩子還當家人

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁不敵病魔享年57歲離世。（圖／翻攝自袁惟仁微博）





知名音樂人「小胖老師」袁惟仁不敵病魔享年57歲離世。他的女兒袁融發文，回憶父親昔日的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，也下定決心說，以後會好好彈吉他，不做指甲了，而他的兒子袁義則說，希望下輩子，可以再一次，好好當個及格的父子！

資深音樂人袁惟仁，小胖老師去年11月，疑似因為肺部感染，白血球升高，再度被送醫治療，到今年1月5號，病情惡化又住進加護病房，最後病逝享年57歲，照顧他起居的二姊和媽媽，更提到金馬影后楊貴媚，幾乎每年都來探望。

袁惟仁二姐袁藹珍：「很感謝他們這些年，這樣子幫助小胖啊，我想說過這一兩天，我們也在忙大家就恢復平靜生活就好了。」

2018年7月，袁惟仁在上海意外跌倒，一度引發腦溢血，腦部還有腫瘤，2016年與他解除婚姻關係的藝人陸元琪，當初也帶著孩子趕往上海探望。

袁惟仁前妻陸元琪：「今天（2/2）我們家，發生一件很大的事情，雖然這個事情，我不能發表任何一切。」

其實兩人感情，如同袁惟仁創作的經典名曲。已故音樂人袁惟仁〈夢一場〉：「早知道是這樣像夢一場，我才不會把愛都放在同一個地方，我能原諒你的荒唐，荒唐的是我沒有辦法遺忘。」

陸元琪曾指控，袁惟仁在婚姻中長期出軌，媒體也曾多次拍到，他在上海有新歡，更被爆出離婚不到20小時，就開豪車載23歲網紅回家，雖然袁惟仁當時辯解，兩人離婚絕非他人介入。

但他與兒女間的感情，直到這一刻才獲得原諒。藝人王菲〈旋木〉：「音樂停下來你將離場，我也只能這樣。」袁惟仁的女兒袁融，2號晚間引用，爸爸作的這首旋木發文，表示他很愛很愛爸爸，未來不做指甲了，會繼續彈爸爸最愛的吉他。

而袁惟仁的兒子，擔任節目攝影師袁義，就算知道時間不多，還總是用工作當藉口，這樣算是扯平了，未來還要當及格的父子。

已故音樂人袁惟仁〈征服〉：「就這樣被你征服，喝下你藏好的毒，我的劇情已落幕，我的愛恨已入土。」

創作才子袁惟仁臥病多年，傳奇的一生，也隨著音樂聲停下，精彩落幕。



