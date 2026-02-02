袁惟仁病逝享年57歲！前妻陸元琪低調發聲：懇請給予空間

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁在今（2）日傳出病逝消息，享年57歲，惡耗震驚娛樂圈與歌迷，眾多親友陸續發文悼念，而前妻陸元琪也透過經紀人發聲，表示後續相關事宜將由袁惟仁家屬處理，懇請外界給予她與一對子女空間，「感謝體諒與關心」。

袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年57歲，前妻陸元琪透過經紀人發聲。（圖／袁惟仁、陸元琪臉書）

袁惟仁前妻陸元琪稍早透過經紀人回應，「琪姊在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姊和孩子空間，感謝體諒與關心。」

據了解，袁惟仁和陸元琪在2002年結婚，於2016年底正式離異，一對兒女袁義、袁融由女方獨自撫養，陸元琪也曾在節目上坦言，兩人因長期聚少離多，加上袁惟仁的外遇傳聞，最終為長達14年的婚姻畫下句號。而袁惟仁在2018年7月在上海意外跌倒、引發腦溢血後，開啟了漫長的抗病生涯，陸元琪更曾帶著孩子跨海探視。

袁惟仁返回台東家鄉靜養後，2020年又傳出跌倒重度昏迷，被判定為植物人狀態，由二姐與家人輪流照護，期間與前妻及一雙兒女斷絕聯繫，陸元琪曾在受訪時透露，母子三人與他已近9年沒有交集，也曾在社群發文寫下「我現在的人生，最重要的只有我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）。你們想要知道的，也是我想知道的，請放過我的孩子。」

