袁惟仁病逝享年57歲！大S忌日紀念銅像揭幕

知名音樂人袁惟仁昨日清晨在家中病逝，享年57歲。2018年他在上海參加活動時跌倒引發腦溢血，雖撿回一命卻從此臥床，2022年被宣告為植物人。據家屬透露，袁惟仁臨終前心跳一度短暫恢復，親姊姊在床邊輕聲說道：「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」這句話成為最後的溫柔道別，隨後袁惟仁安然離世。

袁惟仁創作無數經典歌曲，包括那英的《征服》、《夢一場》、《夢醒了》，王菲的《旋木》、《執迷不悔》，以及陶晶瑩的《離開我》等。他曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手專輯製作人，並以「小胖老師」身分擔任《超級星光大道》評審，留下「加油，好嗎？」的經典口頭禪。

那英工作室在微博發文哀悼：「謝謝你帶來了這麼美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路好走。」蕭敬騰透過經紀人表示：「謝謝小胖老師對音樂的付出，辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」

同日，大S徐熙媛逝世一週年紀念雕像在金寶山揭幕。當天細雨綿綿，親友齊聚現場，「七仙女」閨蜜團幾乎全員到齊，僅Makiyo未現身。陶晶瑩透露，具俊曄身穿27年前大S送的大衣，徐媽媽則穿著女兒送的鞋子，物件承載深厚情感。

揭幕儀式由具俊曄親手完成，S媽情緒潰堤，小S哽咽致詞形容細雨正是姊姊的風格。蔡康永與小S含淚主持，時而穿插幽默緩和氣氛，眾人最後輕聲合唱，相互擁抱。

陶晶瑩在臉書寫下心情，形容從台北往金山一路淒風苦雨，海面波濤洶湧。她感嘆具俊曄如何每天走過這孤獨的千山萬水。原本準備依照大S心願輕鬆聚餐，卻在此時收到袁惟仁離世消息，讓她再度落淚：「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。」

陶晶瑩回憶與袁惟仁的往事：「我知道你累了，也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下。謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你願意配合在星光大道搭嘴鼓，謝謝你對創作的堅持。」2月2日，演藝圈同時送別兩位重要人物，留下無限思念與感傷。

