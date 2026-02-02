袁惟仁病逝享年57歲 姊姊：他走得平靜從此自由

袁惟仁。（翻攝自袁惟仁臉書）

資深音樂人陳子鴻轉述袁惟仁二姐袁藹珍的消息，證實「小胖老師」袁惟仁病逝，享年57歲。

2018年7月袁惟仁在上海時因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現還腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，也脫離險境休養，狀況一度良好，不過在臥病長達8年時間後，如今傳出他於家中病逝。

資深音樂人陳子鴻轉述袁惟仁二姐袁藹珍的消息，表示小胖（袁惟仁）選擇今天離開我們，家屬尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。家屬將會帶他回台北和父親安葬在一起，那是一個有山有水、他熟悉的地方。

袁藹珍感性提到，慶幸他留下很多歌曲，想念他時、開車時、傷心時或平靜時都能聽，小胖老師雖然離去，但他的音樂無所不在。同時也謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著大家的溫暖離開的。