袁惟仁病逝享年57歲 家屬悲痛

（中央社記者洪素津、李先鳳台北2日電）歌手袁惟仁（小胖老師）家屬說，袁惟仁今天病逝，享年57歲，「謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開。」

袁惟仁2018年在中國上海跌倒，腦溢血昏迷，被診斷出腦內腫瘤，開刀後長期在台東縣療養，2020年又由於摔倒緊急住進加護病房治療。

台東馬偕紀念醫院告訴中央社記者，袁惟仁上午10時許過世，已由家屬帶回處理後事。

袁惟仁姊姊袁藹珍透過唱片製作人陳子鴻社群網站臉書（Facebook）表示，袁惟仁走得平靜，從此自由，「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」

她說，慶幸袁惟仁留下很多歌曲，想念袁惟仁時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽，「他無所不在。」

袁惟仁前妻陸元琪透過經紀人表示，陸元琪中午得知相關訊息，袁惟仁家屬正在處理後續相關事宜，希望媒體體諒，給予陸元琪和孩子空間。（編輯：李明宗）1150202