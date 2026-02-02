袁惟仁病逝享年57歲 游鴻明不捨老友困在身體裡8年

〔記者胡如虹／台北報導〕臥病多年的資深音樂人「小胖」袁惟仁今(２)日病逝於台東，讓音樂圈友人十分感傷，但因為他成為植物人多年，他的好友游鴻明雖然不捨，卻也忍不住表示，「對他也算是個解脫了，這麼好動愛自由的人困在身體裡8年，不敢想像啊！」

袁惟仁2018年10月在上海錄製節目時，在飯店房內不慎跌倒，隨即引發腦溢血陷入昏迷，在送醫急救的過程中，醫師進一步發現他的大腦另一側患有良性腫瘤。雖然當時手術成功切除腫瘤並挽回性命，但他的健康狀況自此急轉直下，身形消瘦且半身不遂。

他返台後回到台東老家由家人照護，但2020年他在家中嘗試從輪椅起身時，因支撐力氣不足再次重摔，頭部撞擊地面導致重度昏迷，昏迷指數一度僅剩3。經過第二次重摔後，袁惟仁身體狀況更差，2022年經醫師判定已進入植物人狀態，雖然眼睛能張開，但已失去認人與溝通的能力。

游鴻明雖然感不捨，卻又覺得這對袁惟仁來說也許是一種解脫。(資料照，記者王文麟攝)

袁惟仁這幾年成為植物人長期臥床由家人全天候看護，經濟陷入困頓，莫凡、張宇、游鴻明等音樂圈友人還為他成立基金，固定支付他每個的生活醫療照料。今天傳來他過世的消息，圈內友雖然均感不捨，卻又覺得這對他來說也許是一種解脫。

