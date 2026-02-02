袁惟仁病逝享年57歲！網淚崩：一個時代的逝去…

娛樂中心／李筱舲報導



資深音樂人陳子鴻今（2）日稍早前在臉書透露「小胖老師」袁惟仁病逝，享年57歲，消息一出引來各界震驚又不捨。據了解，袁惟仁於7年前因腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，此後被醫師判定為無意識植物人，在與病魔搏鬥多年後，今日病逝家中，目前家屬已證實了袁惟仁過世的消息。





「小胖老師」袁惟仁病逝享年57歲！網友淚崩：又是一個時代的逝去…

袁惟仁的二姊袁藹珍發布病逝的聲明給袁惟仁的好友。（圖／翻攝自陳子鴻臉書）

「從此自由了」二姊悲慟證實袁惟仁死訊：帶他回台北與父親安葬

今（2）日，袁惟仁的二姊袁藹珍發布病逝的聲明給袁惟仁的好友，她在聲明中悲痛地寫下：「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得很平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」好友陳子鴻、黃韻玲和張宇也在臉書先後發文向粉絲好友們傳達此噩耗。

「小胖老師」袁惟仁病逝享年57歲！網友淚崩：又是一個時代的逝去…

袁惟仁過去在因腦溢血倒下後，返台治療又在家中跌倒，後被醫師判定為無意識植物人。（圖／民視新聞資料照）

「2月2日」成演藝圈傷心地！大S逝世週年遇小胖老師辭世 網慟痛失兩顆星

今天剛好是女星大S逝世的週年，沒想到在一年後的同一天，小胖老師也辭世享年57歲，演藝圈痛失了兩顆耀眼的星星。而袁惟仁的離世不僅震驚演藝圈，許多民眾對於突如其來的噩耗深感悲痛，在各大社群平台留言哀悼：「捧紅SHE和林宥嘉的音樂製作人袁惟仁過世了…懷念他的超級星光大道講評」、「謝謝您帶給我們的音樂」、「又是一個時代的逝去，謝謝小胖老師留下許多好作品R.I.P」、「2/2是什麼可怕的日子，去年的今天大Ｓ走了，今天是小胖老師.......」。

原文出處：「小胖老師」袁惟仁病逝享年57歲！網友淚崩：又是一個時代的逝去…

