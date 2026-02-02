袁惟仁病逝享年57歲 醫揭腦溢血術後「6大惡化徵兆」速回院

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年因腦溢血重創健康，歷經多年反覆病危與長期臥床8年時間後，今（2）日病逝家中，享年57歲，資深音樂人陳子鴻證實袁惟仁病逝消息。對此，新竹馬偕醫院提醒，腦溢血開刀出院後不可輕忽，居家照護更需留意「6大惡化警訊」。

回顧袁惟仁的抗病歷程，2018年他在上海錄影時不慎跌倒引發腦溢血，雖經手術切除腦瘤救回一命，但身體狀況急轉直下，返台後回到台東老家休養。未料2020年他在家中二度重摔，導致頭部重創陷入昏迷，2022年經醫師判定為植物人。

截至2025年底，袁惟仁需全天候由家人照護。去（2025）年11月底，他曾因發燒、肺部發炎及排尿異常緊急送醫，當時身形已相當消瘦虛弱。日前再度傳出因嗆傷送醫，最終仍無法撐過難關，於今日畫下人生句點。

什麼是腦溢血？

根據馬偕醫院衛教資料，腦溢血屬於腦血管疾病的一種，是因供應腦部的血管破裂出血，造成腦組織缺血與損傷。當血液進入腦組織後，會使腦壓迅速上升，進一步傷害周邊腦組織；若出血量快速增加，可能在短時間內導致患者失去意識，甚至危及生命。

腦溢血常見危險因子與警訊

馬偕指出，引發腦溢血的危險因子包括高血壓、動脈瘤、腦血管畸形、血液凝固異常、藥物引起的腦出血、腫瘤出血等。常見症狀則有意識喪失、肢體無力、劇烈頭痛、頭暈、噁心、嘔吐與視覺障礙，發作時往往來得突然，需即刻就醫。

治療後返家照護關鍵 出現6症狀速回院

馬偕強調，腦溢血患者無論是接受內科治療或開顱手術，返家後的照護至關重要。家屬應密切觀察患者狀況，若出現以下6種情形，務必盡速回院治療，以免錯失治療時機。

1、嗜睡意識改變煩燥不安。

2、嚴重頭痛。

3、持續的噁心及嘔吐。

4、癲癇現象。

5、呼吸困難。

6、肢體發生偏癱。

從金曲得主到病榻纏身 華語樂壇重要推手

袁惟仁是華語樂壇重量級創作者，早期與莫凡組成「凡人二重唱」，曾獲金曲獎最佳演唱組合肯定。其創作才華洋溢，曾為那英寫下〈征服〉、〈夢一場〉，以及王菲的〈執迷不悔〉等膾炙人口的經典歌曲，也是S.H.E、動力火車等歌手的幕後推手。他在《超級星光大道》擔任評審，以「小胖老師」的親切形象廣為人知，如今驟逝令歌迷與演藝圈好友不勝唏噓。