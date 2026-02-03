袁惟仁病逝出軌爭議又被掀！陸元琪親揭「爆料內幕」：希望祢能理解

娛樂中心／綜合報導



資深音樂人袁惟仁病逝消息震撼樂壇，其過去被爆出軌經歷也再掀起討論，對此前妻陸元琪也在臉書發表長文哀悼，回顧兩人從相愛到分離的點滴，特別坦言過去為了生計曾在節目上談及離婚內幕，讓袁惟仁承受外界批評，對此深感愧疚並誠懇道歉，字句間流露複雜情感與不捨，也表示將為孩子重新振作，繼續面對生活。





袁惟仁病逝後，前妻陸元琪在臉書發長文哀悼，形容全家得知噩耗時「變成一二三木頭人」，一邊翻舊照一邊哭笑交織。（圖／翻攝自袁惟仁@臉書）

袁惟仁病逝 陸元琪發長文哀悼：我們都變成一二三木頭人



資深音樂人袁惟仁2日傳出病逝消息，享年57歲，前妻陸元琪今（3日）也於臉書發表長文哀悼，形容收到噩耗時「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，提及自己無法指揮身體繼續運作，她曬出一系列家族合影，透露一家人在晚餐時開始翻出舊照片，一邊笑、一邊哭，感嘆孩子與父親的合照很少，更難得有一家四口的合影。



回憶相愛過程 陸元琪：謝謝你曾經這麼愛我



陸元琪提及充滿回憶的歌曲〈那些日子〉，他透露袁惟仁當初創作初衷：「這首歌是在我面前完成的，我們走進了愛情裡」，並提到生兩個孩子、養一隻狗曾是共同的夢想，卻在夢想實現時愛情走樣。她感慨寫道：「只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要，我說的是，至今還是一樣。」更透露袁惟仁離世前一晚，家中突然聞到熟悉的煙味，忍不住對著空氣傾訴多年委屈與心聲，哽咽詢問：「你回來了嗎？」

陸元琪坦言過去為生計曾在節目談及離婚內幕，讓袁惟仁承受外界批評，對此誠懇道歉，並表示會為孩子振作、重新回到正常生活。（圖／翻攝自陸元琪@臉書）

談離婚往事深感愧疚 陸元琪向袁惟仁道歉



陸元琪也罕見正面提及過去離婚後的艱難處境，坦言當時為了維持收入，上節目談及兩人最不愉快的過往，相關畫面被不斷截圖成文章，讓袁惟仁承受外界批評，她以文字向袁惟仁對話：「在這裡，我誠懇地跟你道歉，希望你能理解我當初的難。」並表示所有的怨與不滿，早在當年帶著孩子飛往上海探望袁惟仁時就已畫下句點，那次見面對她而言是「一眼萬年」。



為孩子振作 陸元琪：正常生活才是你想看到的



陸元琪最後提到，兒子已打起精神去上班，女兒則卸掉最愛的指甲，拿出父親留下的吉他準備練習他教的一切，而她也決定重新投入工作，「因為我們知道，當我們開始正常運作，才是你想要看到的。」她以袁惟仁曾說過的一句話作結：「悲傷是因為微笑出去旅行了～加油好嗎。」字字句句流露對前夫的思念與放下，也讓不少網友看了鼻酸。





