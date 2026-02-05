袁惟仁病逝前妻兒女皆發聲 陸元琪消瘦露面吐真實心聲

袁惟仁離世前妻、兒女皆發聲，陸元琪消瘦露面吐真實心聲。（圖／康鴻志攝、臉書 陸元琪）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日離世後，前妻陸元琪、一雙兒女都發文回憶與他的相處，當作是最後道別，其中陸元琪向他道歉過去上節目暴露兩人恩怨，引起網友熱議。對此，陸元琪4日透過直播露面，並坦露發文當下的真實心境。

陸元琪早前透露，這幾天與兒女都處於感冒狀態，現在仍感到喉嚨不舒服、不停流鼻水，甚至消瘦很多。接著提到袁惟仁離世第一天，她並未在第一時間發文，反而讓兒女先跟爸爸說說話，「他們也有問我可以寫嗎，我說寫，不是寫給誰看，是為你們自己跟老爸寫，別人怎麼說別人怎麼看我們先不管，我們先把自己整理好，有人心疼過我們三個嗎，然後我們三個為什麼要永遠當最成熟的人呢，這個時候我只想要你們把對爸爸的思念跟愛全部說出來」。

等到第二天（3日）許多過往的片段、畫面被翻出，陸元琪當下覺得很難過，便開始思考、希望袁惟仁能理解，當初在節目上講兩人不愉快的私事，是因為她很需要通告費，「所以我禮拜一就在想，如果我有什麼對不起他要道歉的，我唯一對不起的就是這件事情，畢竟都是我跟他私人的事情。我以為我就在心裡跟他說說話，就可以道歉，第二天看到剪輯畫面，我決定公開道歉，我想要大家記住的都是好的，當然不太可能，可是…拜託大家記得，因為他有太多好的事情」。

最後，陸元琪坦承現在思緒依然很混亂，但不論如何都會咬牙撐下去，同時強調自己跟兒女的發文都是發自內心，呼籲外界不要過多揣測、解讀。至於與袁惟仁的過往，「其實這些是沒有釋懷與不釋懷，或是什麼誰對誰錯，什麼是是，什麼是非」，她認為自己也可能有錯，期望大家不要輕易下評論。

