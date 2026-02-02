袁惟仁病逝家中！享年57歲 二姊證實：他走得平靜，從此自由

知名音樂人袁惟仁在今（2）日過世，享年57歲。他的二姊袁藹珍證實噩耗：「他走得平靜，從此自由。」家人將會把他從台東帶回台北，和父親一起安葬，｢謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。｣

袁藹珍全文：

大家好。

小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。