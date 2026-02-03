袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁臥病長達8年時間（昨（2日）被家屬證實在台東家中病逝，享年57。而生前與前妻陸元琪的婚姻糾葛，多年來始終備受外界關注，而當年爆出偷吃小三的私下感情也再被挖出。
據了解，袁惟仁與前妻陸元琪於酒吧相識，2002年步入婚姻，婚後育有1雙兒女，但原幸福洋溢的家庭，因男方多次偷吃爆出婚外情，陸元琪隱忍13年，最終在2016年底正式離婚，結束14年婚姻。
事實上，袁惟仁2006年就曾被爆出在北京發展期間另有對象，當時陸元琪曾在臉書PO出洩心聲，坦言夫妻間發生了「女人最不能接受的事」，暗示丈夫長期在外流連。陸元琪也曾公開表示，在生下第2胎僅3個月時，就接到疑似第三者來電挑釁，甚至還勸她主動離婚。
袁惟仁病倒昔日紅粉知己全跑光？
袁惟仁後來到對岸發展，並展開新戀情，直到2018年因上海錄影期間，因腦溢血重摔倒地，緊急送院才撿回一命，而當時第一時間陪伴在袁惟仁身旁的是女友菲聆。據《CTWANT》報導，外界傳出在菲聆之前，袁惟仁身邊曾出現多位女性，包括「世新校花」陳葳等人。由於袁惟仁身體狀況不樂觀，過去與他有過緋聞的小三、女友也因此全跑光，最終沒人照顧，被送回台灣老家台東養病，並由家人與演藝圈好友等人出資照顧餘生。
