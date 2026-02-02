袁惟仁病逝金句「加油好嗎」成絕響 陶晶瑩、Ella悲痛哀悼

音樂製作人小胖老師袁惟仁今（2）日由家屬證實病逝，享年57歲，消息一出震驚各界，他的好友陶晶瑩、Ella聽聞消息悲痛哀悼。而小胖老師過去是選秀節目評審常客，那句「加油好嗎」金句深植人心，也將成為觀眾們的回憶。

袁惟仁病逝 姊姊：帶回台北與父相伴長眠

袁惟仁近年病況成謎，他2018年在中國上海跌倒引發腦溢血，搶救過程更發現腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，脫離險境返回台東老家休養。他臥病長達8年之久，去年11月健康亮紅燈，緊急送往醫院搶救，期間好友張宇曾發起小胖基金募款活動，每月資助四萬元，如今病逝讓親友相當悲痛。

袁惟仁的姊姊發聲，透露袁惟仁走得平靜、從此自由，並承諾將會帶他回台北，和父親安葬在一起，很慶幸袁惟仁留下很多歌曲，也謝謝所有幫助、關懷袁惟仁的朋友。

袁惟仁姊姊透過陳子鴻等人發聲。圖／翻攝自Facebook@陳子鴻

歌唱選秀評審常客 袁惟仁「加油好嗎」成金句

袁惟仁過去在選秀節目中話鋒犀利，以柔和卻一針見血的講評，獲得觀眾喜愛，口頭禪「加油，好嗎？」深植人心。

病逝消息一出，曾和他共事的陶晶瑩難過到無法言語，另外歌手Ella也淚流不止，感謝小胖老師一直以來的照顧。

