袁惟仁病逝！盤點代表作《征服》、《離開我》 樂壇不捨送別小胖老師

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2日）家屬證實其逝世消息，享年57歲。消息一出，震驚演藝圈，包括黃韻玲、陳子鴻、Ella等許多他在演藝圈的好友表示哀悼。袁惟仁創作過多首經典歌曲，如那英《征服》、《夢一場》、《夢醒了》；陶晶瑩《離開我》、《那些日子》等，他也為S.H.E、動力火車、巫啟賢、趙傳等多位藝人製作音樂，在華語樂壇佔據重要地位。除了他的音樂作品，最有名的還有他在《超級星光大道》擔任評審，當時小胖老師的招牌評語「加油好嗎」，如今卻成為絕響。以下為讀者盤點袁惟仁創作的經典歌曲，並以S.H.E演唱的《聽袁惟仁彈吉他》願小胖老師一路好走。

袁惟仁病逝。（圖／袁惟仁 / 小胖老師 臉書）

袁惟仁歌曲《征服》（原唱：那英）

袁惟仁歌曲《夢一場》（原唱：那英）

袁惟仁歌曲《夢醒了》（原唱：那英）

袁惟仁歌曲《離開我》（原唱：陶晶瑩）

袁惟仁歌曲《那些日子》（原唱：陶晶瑩）

袁惟仁歌曲《旋木》（原唱：王菲）

袁惟仁歌曲《愛情傀儡》（原唱：巫啟賢）

袁惟仁歌曲《勇敢一點》（原唱：趙傳）

《聽袁惟仁彈吉他》（原唱：S.H.E）

這首《聽袁惟仁彈吉他》並不是袁惟仁的作品，而是由張簡君偉創作，當時袁惟仁發現這首歌，並推薦給S.H.E唱片公司製作，歌詞寫實描繪出音樂創作者的日常，包括寫了上百首歌卻只有少數能賣出、以及被公司「保留但不一定會用」的壓力，也紀錄下袁惟仁從無名時期就不放棄對音樂的熱情。最後以此首《聽袁惟仁彈吉他》緬懷小胖老師，紀念他對華語樂壇的貢獻。