袁惟仁病逝 享年57歲

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨傳出病逝，享年57歲。(圖取自臉書）

本報綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁臥病8年，家屬2日證實病逝，享年57歲。袁惟仁的二姊發表聲明表示，會帶著小胖老師回到台北長眠，跟父親一起安葬。

事實上，袁惟仁2018年時在大陸上海因為腦溢血病倒，被醫院宣告為「植物人」，如今惡化過世。

好友黃韻玲轉達小胖二姊的話表示，昨天（2日）小胖平靜的過世了，從此自由，尊重他的意願，家屬會帶他回台北和父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方，謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，是帶著你們的溫暖離開的。

袁惟仁2018年摔倒引發腦溢血，緊急送回台灣切除腦瘤，並在台東老家療養。去年11月底突然被送往醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應。時隔2個多月，家屬昨日證實他病逝消息。

袁惟仁生前曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，是許多天王天后的推手，後期還擔任《超級星光大道》的評審，一句對選手說的「加油好嗎？」更成為經典語錄，如今卻已經成了回憶。

噩耗曝光後，同為歌唱選秀節目《超級星光大道》評審的張宇、黃韻玲，痛心寫下「我們親愛的小胖今天離開我們了……」；陳子鴻也哀悼：「小胖老師一路好走。」而當年主持節目的陶晶瑩，也表示：「非常難過非常難過」。