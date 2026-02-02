袁惟仁病逝 「凡人二重唱」莫凡發文哀悼老搭檔

台灣知名音樂人、凡人二重唱成員袁惟仁（小胖老師）近日病逝，享年57歲，消息傳出後震撼音樂圈與眾多歌迷。袁惟仁與莫凡自1986年起在民歌餐廳駐唱，1991年以「凡人二重唱」出道，推出《杜鵑鳥的黃昏》、《北京愛情故事》、《大夥聽我唱支歌》等經典作品，並曾兩度奪下金曲獎最佳演唱組合獎，在華語樂壇留下深遠影響。

袁惟仁病逝享年57歲。（資料照／中天新聞）

對於多年搭檔離世，莫凡在社群平台發文寫下「安息，我的搭檔」，並轉發袁惟仁姊姊袁藹珍的聲明，透露袁惟仁平靜離世，家人將帶他回台北與父親安葬。聲明中也感謝外界長期的關懷與協助，並表示袁惟仁留下大量動人歌曲，將在不同時刻陪伴眾人。事實上，袁惟仁病重期間，莫凡也曾與友人發起「小胖基金」，每月籌措照護費用，展現深厚情誼。

廣告 廣告

消息曝光後，網友紛紛湧入留言哀悼，感謝袁惟仁以音樂陪伴許多人成長，不少人回憶年少時聽凡人二重唱作品的感動時光，也有人分享與袁惟仁、莫凡近距離互動的溫暖回憶。歌迷一致認為，袁惟仁雖然離開，但他的作品與精神將持續在樂壇與人們心中流傳。

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠