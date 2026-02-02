袁惟仁病逝！前妻陸元琪低調發聲了

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年7月在上海意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程中又發現腦部腫瘤，長年與病魔纏鬥。今（2日）傳出他在家中病逝的消息，享年57歲，音樂圈震驚不捨。

袁惟仁前妻陸元琪。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

對此，前妻陸元琪透過經紀人表示，今日中午得知相關訊息，後續事宜由袁惟仁家屬處理中，懇請外界給予陸元琪與孩子空間，並感謝各界關心與體諒。

袁惟仁與陸元琪育有一對子女，大兒子袁義與小女兒袁融。袁惟仁病後，女兒曾感嘆父親恐無法牽她步入婚禮殿堂，如今成為永遠的遺憾。好友陶晶瑩第一時間得知噩耗直言「非常難過」，當天仍出席活動，情緒難以平復，悲痛之情溢於言表。

