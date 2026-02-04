袁惟仁病逝！大姊以「斷線」思念弟弟 昔轟其子女「寡廉鮮恥」
音樂人「小胖老師」袁惟仁於2018年因跌倒意外重創腦部，被醫師判定為植物人，隨後返回台東老家靜養，長達8年。家屬於2日證實，袁惟仁已在家中安詳過世，享年57歲。對此，大姐袁藹玲也發文哀悼弟弟。
袁惟仁的大姊袁藹玲目前定居英國倫敦，未能即時返台，她透過臉書發文悼念弟弟，以「斷線」為題吐露心境。文中寫道：「牽掛是一絲絲繫著親人的線，思念卻是一朵朵漂浮的雲，看似晴空萬里的天，細看卻能發現幾朵遠遠悄悄溜過的雲，雲多了，思念化成悲傷的雨，包圍且覆蓋四周，撐開用親朋好友的關懷編織成的傘，牽著身上其餘的絲線，繼續前行，直到雨停。」字句間流露出對弟弟離世的深切不捨與哀傷。
回顧袁惟仁多年病榻生涯，家屬間的照顧與探視問題，過去也曾引發外界關注。袁藹玲2020年曾在社群平台發文，情緒激動指控袁惟仁的兒女多年來對父親「不聞不問」，並指出長期照顧責任多由二姊袁藹珍一肩扛起，相關用詞嚴厲，「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」
對於姑姑的公開指責，袁惟仁的子女當時亦曾出面回應。其子袁融表示，並非不願探望父親，喊冤是奶奶不讓他們看爸爸，之後只能透過二姑姑得知爸爸近況，不是不願探望。
當時袁藹玲則再度於臉書PO文寫道，2019年2月弟弟開完刀後換病房是醫院的決定，與自己的母親沒有任何關係，況且醫院也絕不可能不讓兩人探望；袁藹玲說道，在自己印象中，袁義、袁融早在2018年12月23日起，就從未前來關心過自己的父親，「試問，一個18歲好手好腳的孩子，如果有心，有什麼能阻止他從台北到台東探望在加護病房的爸爸？」
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」