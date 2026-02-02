袁惟仁病逝！女兒淚訴父親「最大遺憾」終究無法實現

袁惟仁2日驚傳病逝。翻攝袁惟仁微博

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2日）病逝，享年57歲。女兒袁融透露，自己與父親之間一直有個遺憾，就是「我嫁人那天...把拔應該還是沒辦法牽著我」，如今袁惟仁病逝，這個夢想終究無法實現了。

突發腦溢血健康狀況急轉直下

黃韻玲今轉述袁惟仁二姊的發文，也證實袁惟仁今天平靜離世，家屬尊重他的意願，將遺體帶回台北與父親安葬在一起，並感謝所有關心、幫助他的朋友，「帶著你們的溫暖離開了」。

袁惟仁自2018年起健康狀況急轉直下，當年在上海因腦溢血倒下，被醫院宣告為「植物人」，緊急送回台灣切除腦瘤後在台東老家療養。2020年10月，他再度跌倒昏迷，昏迷指數一度僅3，伴隨反覆發燒與細菌感染，送進加護病房搶救。雖然度過危險期，但整個人暴瘦、骨瘦如柴，整整臥病8年，最終仍病逝。

袁惟仁2日驚傳病逝。翻攝袁惟仁微博

袁惟仁生前曾與陸元琪有過一段婚姻，兩人育有一對子女，大兒子袁義、小女兒袁融。孩子的名字都是由袁惟仁親自取名，他曾打算將女兒命名為「袁情」，與兒子名字「袁義」合起來便是「有情有義」，展現他幽默風趣的一面。



