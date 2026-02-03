袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾

袁惟仁女兒1月見最後一面，罕見告白爸爸吐遺憾。（圖／李開明攝、IG@yzzn.v）

「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年59歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。

袁融表示，得知離世消息後一直覺得很難受，花了一點時間沉澱才決定發聲，「在我心裡，爸爸一直都是一個很溫柔的人，記憶中我從沒看過他發脾氣。對我來說，他是全世界最溫柔的人」。她回憶爸爸曾說過：「我女兒做什麼都是對的」，這樣的寵愛、偏愛不僅成為她勇於嘗試的動力，也讓她感受到爸爸的善良、美好。

她透露爸爸1月初住進加護病房，於是前2周曾2度到台東探望，加上當時狀況不樂觀，醫護人員擔心她趕不上見最後一面，「所以最後一次探望時，我和他說了很多這八年來他沒能參與的一切，也告訴他，不用擔心我，我長大了」。她更強調：「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾」，同時決定將陪伴爸爸走完最後一程，謝謝大家關心。

袁融透露1月最後一面過程。（圖／IG@yzzn.v）

另外，袁融也發文向爸爸對話，直言有記憶以來，就很排斥自己的爸爸是藝人，好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣，但心裡總是很驕傲爸爸是袁惟仁。她自曝歌單有不少爸爸的歌，YouTube搜尋紀錄第一個也有爸爸，「突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切」。

提到爸爸曾教她彈吉他、看簡譜，後來讓她去學鋼琴，在她看懂五線譜後，爸爸還稱讚她「好棒」、「真棒」、「我女兒最棒了！」面對爸爸的愛與驕傲，袁融坦言下輩子還要當袁惟仁的女兒，甚至喊話：「下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點」、「以後不做指甲了，你最愛的吉他，我會繼續彈下去」，令大批網友感動又心疼。

