袁惟仁病逝／從才子佳人到「隱忍外遇13年」遭小三電話挑釁 陸元琪30年愛恨糾葛「隨菸味畫句點」

袁惟仁與陸元琪的愛恨情仇糾葛約30年。翻攝超級星光大道、命運好好玩 官方頻道 YouTube

音樂人袁惟仁（小胖老師）於2026年2月2日在台東家中病逝，享年57歲。這場跨越近30年的愛恨情仇，隨著前妻陸元琪的千字長文與離世前一晚的神祕感應，正式畫下句點。從1990年代末的才子佳人相遇，到婚後的背叛、離婚後的冷淡，再到病榻前的和解，兩人的故事寫下了演藝圈最複雜也最令人唏噓的一頁。

陸元琪曾在節目上談到「小胖老師」袁惟仁的病況。翻攝命運好好玩 官方頻道 YouTube

識於微時的才子佳人：吉他聲中的浪漫序曲

兩人的緣分始於1990年代末，當時袁惟仁正值音樂才華噴發期。陸元琪回憶，當年她看著袁惟仁抱著吉他彈唱〈那些日子〉，純粹的音樂才華讓她動心。這段戀情在2002年因陸元琪懷孕而開花結果，兩人步入禮堂，當時這段「才子與女星」的組合被外界視為佳話。然而，這份浪漫卻在婚後迅速面臨現實的考驗，陸元琪曾透露，在婚姻初期因子宮頸癌病變需開刀，袁惟仁竟表現冷淡，甚至需要她開口「拜託」才願簽手術同意書，讓這段感情埋下信任崩壞的種子。

陸元琪曾接到小三電話。翻攝東風衛視YouTube

隱忍13年的背叛：小三電話挑釁與失蹤的丈夫

2005年，陸元琪剛產下第二胎僅三個月，便接到疑似第三者的電話要求她「讓位」，讓這段婚姻徹底裂解。隔年，袁惟仁在北京的外遇傳聞曝光，陸元琪雖想離婚，卻因孩子年幼、經濟無法獨立等考驗，加上圈內好友勸和，展開了長達13年的「隱忍生活」。這段期間，袁惟仁將重心移往大陸，陸元琪形容丈夫像是消失在生活中，不僅不透露工作室地址，甚至生病住院也不讓她知道。這份長年的委屈，直到2016年底雙方正式簽字離婚才得以終止。

離婚不到一天現新歡：經濟重擔與冷淡關係

離婚後的轉折更讓外界震撼。2016年簽字離婚不到24小時，袁惟仁便被拍到帶著新歡回家，讓當時在臉書送上祝福的陸元琪內心再次受傷。離婚後，袁惟仁承諾的經濟支援並未如期履行，陸元琪被迫轉型投入直播帶貨、團購，獨自扛起一對兒女的生計。在那段時間，兩人關係冷淡，陸元琪偶爾在節目上提及婚姻辛酸，導致袁惟仁遭受輿論批評，也成為她日後耿耿於懷的遺憾。

意外後的病榻和解：一眼萬年的釋懷

2018年袁惟仁在上海腦溢血倒下，生命垂危，這場變故卻成為兩人冰釋前嫌的契機。陸元琪第一時間帶兒女趕赴探視，在病床前的一眼，讓她決定放下長年的怨恨。隨著袁惟仁2022年進入植物人狀態、2026年因肺炎病逝，過往的紛擾在生死面前顯得微不足道。離世前一晚，陸元琪提到聞到熟悉的菸味，讓她對著空氣宣洩了最後的委屈，並在悼念文中寫下：「謝謝你曾經這麼愛我」，並期盼來世若再遇見，能還他一個無病無痛的身體。

袁惟仁於2月2日在台東家中因肺炎等併發症過世，享年57歲。翻攝超級星光大道 YouTube



