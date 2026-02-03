袁惟仁病逝！《星光4》女星悲憶「暖心爸爸」黃嘉千曝探視互動

方宥心曾在第四屆《超級星光大道》中奪冠。（圖／翻攝自袁惟仁、方宥心臉書）





資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海意外跌倒引發腦溢血，近年都在台東老家調養身體，昨（2）日家屬悲痛證實他於台東病逝，享年57歲。對此，先前在《超級星光大道》與他有過合作的黃嘉千、方宥心今（3）日出席「全民大劇團聯合開賣」記者會，談及噩耗心情略顯沉重。

袁惟仁過去在《超級星光大道》擔任評審，直率且溫暖的講評風格，至今仍是不少觀眾心中的經典，曾擔任該節目代班主持人的黃嘉千，今出席活動時也不捨表示：「他留下很多回憶跟作品給我們，在這段時間真的是需要大家給他家人安慰。」

廣告 廣告

黃嘉千過去曾與袁惟仁搭檔主持。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）

黃嘉千過去曾與袁惟仁搭檔主持。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）

黃嘉千提到，袁惟仁家人長期照顧臥床的他多年，是一件很不容易的事情，希望外界能夠給予家屬空間，「我是覺得要一個盼望，這個盼望就是以後還會再見面。」她也透露，先前自己及許多朋友都有去探望袁惟仁，「 那時候他恢復的狀況都還滿好的，一直握他的手，他就可以有一些反應」。

曾在第四屆《超級星光大道》中奪冠的方宥心也透露，看到袁惟仁離世的消息時，內心感到有些難過，也瞬間想起以前比賽時的回憶，「小胖老師在比賽的時候其實都很像一個暖心爸爸，儘管已經畢業了，有時候在一些商業場或是演唱會遇到，都會用很幽默的方式帶著我們。」

談及最後一次與袁惟仁碰面，方宥心則說是多年前「星光幫」在南港展覽館辦演唱會時，當時大家有上台與袁惟仁合唱〈夢一場〉，後來就僅在商業場合上碰面過幾次，言語中滿是對袁惟仁離世的不捨。



【更多東森娛樂報導】

●翻紅「雅方羊肉爐」！00後千金正面照曝 半年吸粉破20萬

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●袁惟仁生前人緣佳！張宇創「小胖基金」救命

