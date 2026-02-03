袁惟仁病逝！曾幫她寫〈征服〉爭歌后 那英接噩耗悲痛發聲：謝謝你帶來美好的音樂

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

資深音樂製作人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日在家中病逝，享年57歲。他曾為多位華語樂壇天后創作經典歌曲，那英的〈征服〉一曲也出自他手。對於袁惟仁的離世，那英也悲痛發聲了。

那英和袁惟仁是多年好友。（圖／翻攝《 康熙來了》）

那英當年以一首〈征服〉入圍金曲獎最佳女歌手，雖然那一年敗給順子，袁惟仁入圍最佳作詞人、最佳作曲人也未能征服評審，不過這首歌成為華語音樂史上的經典之作，同樣出自袁惟仁之手的〈夢一場〉、〈夢醒了〉更確立了「那式情歌」的霸主地位。

那英曾提到，〈征服〉是袁惟仁在感情受創時所創作出的歌曲，而她在詮釋這首歌時，正好也面臨著生活的挑戰，顯示出兩人在音樂上的共鳴與契合。

如今聽聞袁惟仁離世，那英也悲痛發文：「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路走好。」



