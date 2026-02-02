袁惟仁病逝！游鴻明不捨嘆「天堂有你揮灑的音樂空間」 搭檔莫凡6字悼念

游鴻明（右）發文哀悼好友。（圖／報系資料照）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於昨（2日）病逝，享年57歲。消息傳出後，生前多位音樂圈好友陸續發聲悼念，過去張宇曾發起「小胖基金」，號召約30位音樂人共同分擔袁惟仁長期醫療與照護費用，身為資助成員之一的游鴻明，稍早透過微博發文送別好友，寫下「一路好走了我的朋友！」並分享過去兩人同台合唱的畫面。當時演唱「無印良品」的〈朋友〉，歌詞中寫到：「但是朋友啊，當你離我遠去，我卻不能不感傷」，在此刻顯得格外觸動人心。

游鴻明也引用袁惟仁過去經常演唱的英文老歌〈離家五百哩〉，並感性表示：「小胖這次離家不只500哩了，所有年少時一起的開心、悲傷、瘋狂、浪漫就此落幕，相信天堂有你更揮灑的音樂空間，一路好走了我的朋友！」字裡行間流露對摯友的不捨。

此外，游鴻明受訪時談及袁惟仁後事安排，表示一切將以家屬規劃為主，「我們做為好朋友會盡力協助配合。」袁惟仁二姊袁藹珍也對外說明，家人將帶他回台北，與父親安葬在一起，「一個有山有水他熟悉的地方。」

昔日「凡人二重唱」音樂搭檔莫凡同樣在社群發文悼念，寫下「安息，我的搭檔」，並轉發袁藹珍的聲明。內容提到：「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

事實上，莫凡在袁惟仁病重期間，與多位音樂圈友人共同響應張宇發起的「小胖基金」，每月籌措約4萬元作為照護經費，長期協助醫療與生活所需，展現音樂人之間深厚的情誼與相互扶持。

凡人二重唱。（圖／報系資料照）

