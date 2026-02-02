袁惟仁病逝！生前頻傳婚外情「對象被挖出」 陸元琪昔爆生完2胎遭小三挑釁

袁惟仁與前妻陸元琪的婚姻糾葛，多年來始終備受外界關注。（圖／報系資料照、翻攝自陸元琪臉書）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血跌倒昏迷，2020年又在台東住處摔倒，之後臥床長達8年，於今天（2日）病逝，享年57歲。袁惟仁生前創作無數膾炙人口的歌曲，如〈征服〉、〈夢醒了〉等，而除了音樂作品，他最廣為人知的便是私下感情生活，包括多次爆出偷吃小三，以及和前妻陸元琪的糾葛。

袁惟仁與前妻陸元琪的婚姻糾葛，多年來始終備受外界關注。據悉，2人於酒吧相識，2002年步入婚姻，婚後育有1雙兒女，原本家庭美滿，男方卻多次爆出婚外情。陸元琪曾公開表示，自己在生下第2胎僅3個月時，就接到疑似第三者來電挑釁，勸她主動離婚。

早在2006年，袁惟仁便曾被爆出在北京發展期間另有對象。陸元琪曾在臉書發文吐露心聲，直言夫妻間發生了「女人最不能接受的事」，暗示丈夫長期在外流連。儘管她心碎不已，但在袁惟仁不斷挽回及好友方文琳與黃韻玲多方勸和，加上孩子年幼、自身經濟尚未完全獨立等現實考量下，一忍就是13年，直到2016年才正式簽字離婚。

後來袁惟仁前往對岸發展，持續音樂創作並展開新戀情，直到2018年人生出現重大轉折。他當年在上海錄影期間，因腦溢血重摔倒地，緊急送醫後接受腦部手術才撿回一命。據悉，當時第一時間陪伴在袁惟仁身旁的，便是他當時的女友菲聆。外界傳出，在菲聆之前，袁惟仁身邊曾出現多位女性，包括「世新校花」陳葳等。

不過，袁惟仁在離婚前始終否認有第三者，曾特地發長文澄清，並讚揚前妻的付出。陸元琪則不以為然，狠酸「他當然否認，他是個孩子，吃滿嘴巧克力時，你問他為什麼吃巧克力？他會說：『你誤會我了，我從來沒吃過巧克力！』」。如今隨著袁惟仁離開人世，2人間的愛恨糾葛也再度成為焦點。

