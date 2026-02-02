袁惟仁病逝！腦中風癱瘓、離婚14年妻陸元琪曾喊1句

娛樂中心／曾郁雅報導

「小胖老師」資深音樂人袁惟仁 今（今日）傳出於家中病逝，享年57歲，好友陳子鴻也透過臉書證實噩耗，讓外界震驚不已，袁惟仁自2018年於中國上海不甚跌倒，引發腦溢血送醫，隨後發現腦部有腫塊，經過多次開刀、長時間療養，沒想到又在2020年10月在台東老家別倒，再次搶救卻被判定為植物人，去年11月底又因肺部發炎與排尿量問題再度緊急送醫，如今則傳出於家中病逝，除此之外，袁惟仁過往情感生活也受到外界關注，與前妻陸元琪2002年結婚、2016年離婚的經歷，更令外界相當感慨。





袁惟仁 2018年7月在上海跌倒引發腦溢血並發現腦部腫瘤，歷經手術與長期治療後返台休養，臥病8年仍不敵病魔辭世，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁@臉書）

上海跌倒腦溢血 臥病8年不敵病魔辭世

袁惟仁2018年7月在中國上海不慎跌倒，引發腦溢血（腦中風）緊急送醫，搶救過程中更發現腦部有腫瘤，歷經長時間開刀與治療後才脫離險境，返回台東老家休養。當時一度傳出可能終身癱瘓，健康狀況始終不樂觀，臥病長達8年，最終仍不敵病魔辭世，結束其璀璨卻多舛的一生。

凡人二重唱出道 寫下無數華語樂壇經典

回顧袁惟仁的音樂生涯，他1991年以「凡人二重唱」出道，創作無數膾炙人口的歌曲，包括 那英 的〈征服〉、〈夢醒了〉等成名曲，也曾擔任 動力火車、S.H.E 專輯製作人。後期更活躍於台灣歌唱選秀節目評審席，以溫和外表搭配犀利評語，留下不少經典名言。





袁惟仁感情生活風波不斷，2016年與前妻陸元琪結束14年婚姻，導火線為赴中國發展後爆出的金錢糾紛與感情爭議。（圖／民視資料照）





事業高峰遇感情風暴 14年婚姻畫下句點



然而事業風光之際，袁惟仁的感情生活卻屢起波瀾，與前妻陸元琪在2016年結束14年婚姻，離婚關鍵導火線來自他赴中國發展後爆出的金錢糾紛與感情爭議，2016年他一度在中國捲入債務問題，甚至傳出遭押走神隱數日，隨後又被週刊拍到疑似與年輕女子親密互動，讓陸元琪情緒崩潰，婚姻最終畫下句點，離婚後，陸元琪獨自撫養兩名子女，背負房貸與車貸，靠經營網購平台與上節目通告維生。當年袁惟仁在上海中風昏迷時，她仍帶著孩子趕赴探視，並在寫下心情：「你是我人生最嚴厲的主考官」、「欠我的記得還給我。」字句中仍藏著複雜情感與牽掛。





從樂壇才子到長期臥床對抗病痛，袁惟仁的人生後半段充滿跌宕與遺憾，如今離世也為台灣流行音樂史畫下一個令人唏噓的句點。（圖／民視資料照）

從才子到病榻人生 留下一頁唏噓樂壇傳奇





袁惟仁中風後長期臥床，行動與語言能力大受影響，外界偶爾傳出他病況好轉消息，但始終未能真正復出舞台。如今病逝消息傳出，不少音樂圈好友與粉絲湧入社群悼念，感嘆一代創作才子，最終仍敗給病魔，從樂壇才子到中風病人，從婚姻破裂到獨自對抗病痛，袁惟仁的人生後半段充滿跌宕與遺憾，如今走完57年人生旅程，也為台灣流行音樂史留下難以抹去的一頁。









































原文出處：袁惟仁病逝享年57歲！上海跌倒腦中風又成植物人、離婚14年妻陸元琪曾喊1句

