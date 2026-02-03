「袁惟仁病逝」腦溢血如何改變人生？專家曝：每一步都提心吊膽！

已故音樂人袁惟仁曾在腦部手術後回台東療養一度好轉，卻因再次跌倒而成為植物人，凸顯出中風病友面臨的復健困境。職能治療師楊昀霖指出，腦溢血患者復健過程中最擔心的事情就是「走路」，因為平衡感改變、注意力變慢、反應能力不如從前，他們每一步都在「提心吊膽」。

楊昀霖在臉書分享病友的心聲，對一般人而言，走路就像自動導航般輕鬆；但對許多患者來說，走路卻是一場隨時需要應變的考驗。他直接點出患者的心魔:「怕跌倒、怕受傷、怕丟臉，久了，就真的不想出門了。」

他綜合患者害怕的事：

●每一步都在擔心

患者走在路上，其實腦袋沒有一刻放鬆。

是不是有坑洞？地磚會不會鬆？轉角會不會突然有車？地會不會滑？跌倒了有人看得到嗎？

●警覺是救命，也是枷鎖

病友這樣形容：警覺太低，像以前一樣走；適中，會小心但還能走；太高，就會緊張到不想出門。

●讓人緊張的不只是地面，還有人

人潮、自行車、小孩突然跑出來、車轉彎聲音，都會讓人全身緊繃。

楊昀霖先肯定病友的想法，他要病友或家屬，可以先這樣做：

1.承認「怕」是正常的：因為平衡變了、注意力變慢、反應不比以前。大腦只是在保護你，不是你不勇敢。

2.幫自己設計「分級版」出門計畫：幫自己設計「分級版」出門計畫→一開始有人陪→每次只挑一個小挑戰→回來檢討，是環境難？還是今天比較累？

腦中風整體每年新增約3到5萬人，出血性中風致死率較高。楊昀霖再次叮嚀，復健是重頭戲，讓大家一起幫助病友，重建信心。

