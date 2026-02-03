袁惟仁病逝》「腦溢血」危機：嚴重頭痛、嘔吐 6 大徵兆，應立即就醫

四季線上／黃睿筌報導

知名音樂作曲家「小胖老師」袁惟仁自2018年在上海因腦溢血昏迷後，病情時好時壞，日前因嗆傷移送台東馬偕醫院，並於昨(2)日傳出病逝，享年57歲，對此，新竹馬偕醫院衛教資料指出，腦溢血常見症狀包括意識喪失、肢體力量減弱、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、視覺障礙。

病情反覆之餘，2020袁惟仁因在家中跌倒重傷，被判定為植物人而臥床至今，2025年11月底更因肺部發炎、排尿量過少再度緊急送醫，身體狀況虛弱消瘦。

袁惟仁知名音樂作品如那英〈征服〉、王菲〈執迷不悔〉，2018至2020年間發生不少意外後，袁惟仁身體更是每況愈下，2022年更被醫師診斷為植物人，後期持續在台東老家靜養。

新竹馬偕衛教資料指出，腦溢血是腦血管疾病的一種，供應腦組織的血管破裂出血，導致該血管所供應之腦組織區域缺血與損傷，當血流入腦組織，會導致腦壓很快上升並傷害血管附近的腦組織，若血量快速增加，造成過高的腦壓，一下子病人會無意識或死亡。

腦溢血常見症狀包括意識喪失、肢體力量減弱、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、視覺障礙。不管病患採取內科治療還是手術，返家照護是很重要的課題。馬偕醫院叮嚀有以下症狀，請盡速回院：

1.嗜睡意識改變、煩燥不安。

2.嚴重頭痛。

3.持續的噁心及嘔吐。

4.癲癇現象。

5.呼吸困難。

6.肢體發生偏癱。

