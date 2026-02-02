袁惟仁病逝！袁義認逃避7年「扯平了」：下輩子再當及格的父子

袁惟仁2日病逝。（圖／翻攝臉書／袁惟仁）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁於2日證實病逝於台東家中，享壽56歲。他生前曾與女星陸元琪於2002年結婚，育有一對子女袁義、袁融。兩人在2016年離婚後，孩子由女方扶養。父親病逝後，袁惟仁的兒子袁義也在社群平台發表長文哀悼，「如果我們真的不小心，還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

袁義在貼文開頭，首先感謝長年照顧父親的二姑姑與奶奶，表示：「首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激。」面對父親的離世，他坦言心中並未因長達七年的心理準備而感到比較容易接受，「我只知道，我一點也沒有更勇敢。」

他自剖這些年來時常以工作為藉口，逃避與父親的面對面相處，「知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。」過去曾覺得飛往台東的旅程很遙遠，直到後來才發現，「不是台東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」

袁義也提到，對父親的情感並不如外界所想那樣充滿美好回憶，「我認識你的樣子，甚至跟所有觀眾一樣。」這些天他不斷重看父親曾出現在的節目，反覆播放那些父親創作的歌曲，只為尋找一段或許為自己寫下的歌詞。他坦言：「我真的好希望有一句，就那麼一句歌詞是為我寫的。」但最後他也釋懷寫道：「我沒有找到，但我不想找了。」

他直言，父親這輩子最成功的角色，是在大眾眼中身為「小胖老師」的形象，「我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」他提到過去叛逆時期曾拒絕探望父親，這些年也多次以工作之名未能陪伴在側，認為這樣的疏離或許算是雙方「扯平了」。

貼文最後，袁義感性寫道：「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」他感謝父親帶他來到這個世界，並祝願對方在另一端依然能因兒子而感到驕傲。「因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」

