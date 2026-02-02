袁惟仁病逝「走得平靜」 黃韻玲悲泣：親愛的小胖離開了

袁惟仁2日驚傳離世。翻攝袁惟仁微博

知名音樂人袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年57歲。好友黃韻玲稍早在社群平台哀悼，寫下：「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」轉述袁惟仁二姐袁藹珍向親友的訊息，表示家屬尊重袁惟仁的選擇，也提到袁惟仁離世過程「走得平靜，從此自由」。

家屬表示，未來將把袁惟仁遺體帶回台北，與父親安葬於一處他熟悉且依戀的山水之地。家屬也感謝一路以來所有關心與幫助袁惟仁的朋友，並感性表示，慶幸他留下無數經典歌曲，無論是想念、開車、傷心或平靜時，都能透過音樂感受到他的存在。

1968年出生的袁惟仁，音樂生涯始於1980年代民歌餐廳，並與莫凡組成凡人二重唱，以清新民謠與精湛和聲走紅。凡人二重唱在1990年代活躍，連續兩年獲金曲獎「最佳演唱組合獎」，成為華語流行音樂的重要代表。1995年團體暫別後，袁惟仁轉型為唱片製作人，參與製作多首經典作品，奠定其在幕後音樂界的重要地位。

