袁惟仁病逝！醫揭「6招預防腦中風」 腰圍超過「1數字」最危險

記者鄭玉如／台北報導

資深音樂人袁惟仁2018年腦溢血後臥病在床，今（2）日病逝，享年57歲。衛福部提醒，中風可透過控制三高、健康飲食、規律運動及定期檢查有效預防，掌握六大原則遠離疾病威脅。（圖／翻攝自臉書）

資深音樂人袁惟仁2018年不慎摔倒，送醫後確診腦溢血（出血性中風），2年後再度跌倒後臥病在床，今（2）日家屬證實他病逝，享年57歲。衛福部指出，只要掌握六大原則，包括三餐定時、規律運動、控制體重等，就能有效降低罹患中風的風險。

高醫衛教資料表示，腦中風一般分為「出血性中風」與「缺血性中風」。以台灣而言，出血性中風約占2至3成左右，最常見原因是高血壓，其他因素包括腦血管異常（例如動脈瘤、動靜脈畸形、海綿狀血管瘤）、顱內腫瘤、末期腎病變而洗腎的人、服用抗凝血劑病患，及肝機能病變或血液疾病引起的凝血功能異常。

廣告 廣告

衛福部提醒，大部分中風可透過飲食、生活型態調整及控制三高來預防，分別是「掌握三高關鍵控制數字」、「健康飲食」、「規律運動」、「維持健康體重」、「戒菸」、「定期健康檢查」，調整不良生活習慣、控制三高，並及早發現身體異常，能夠遠離疾病威脅。

1、控制三高數字：一旦發現有三高問題，應尋求醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示服藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

2、健康飲食：養成三餐定時、少吃零嘴及含糖飲料的習慣，飲食方面包含蔬菜水果，挑選低鈉飲食，每日鈉鹽量攝取維持2.4克以下(約1茶匙)。

3、養成規律運動：維持每週五次(或至少3次)、每次30分鐘，依身體狀況挑選活動，例如健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等。

4、維持健康體重：肥胖(超過理想體重20% 以上)會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5至24.9之間，男性腰圍應小於90公分，女性小於80公分。

5、拒絕菸品：直接吸菸或被動吸入二手菸，會增加罹患中風的風險。

6、定期健康檢查：民眾可利用國民健康署提供的免費成人預防保健服務：40至64歲每3年一次，65歲以上每年一次，檢查項目包含BMI、腰圍、血壓、血糖及血脂等心臟病重要危險因子。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

袁惟仁摔倒臥床多年逝！醫揭「腦中風3大警訊」 每47分鐘奪1人性命

不是跑步！醫推「做1事」護心又顧腸 3分鐘=跑100公尺

蛋價「跳著漲」！營養師揭「1吃法」超值：更營養又好吸收

黃仁勳才剛去過！「嘉佩樂酒店」違規了 檢出竹笙重金屬超標

