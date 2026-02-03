袁惟仁病逝！ 陸元琪親曝煎熬：最怕手機訊息聲

袁惟仁於昨（2日）離世，享年57歲。前妻陸元琪透過社群轉發兒女貼文並發聲。（圖／翻攝自袁惟仁、陸元琪臉書）





華語樂壇知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2日）傳出離世消息，享年57歲。袁惟仁與女星陸元琪曾有14年婚姻，雙方於2016年簽字離婚。消息曝光後，陸元琪透過社群平台轉發兒女貼文發聲，兒女袁義、袁融也接連以文字道別父親。

陸元琪在社群平台透露，袁惟仁早在今年1月初就已住進加護病房，這段期間，兒女曾前往探視父親。她表示，那段時間全家人最害怕的，就是聽到手機訊息通知的聲音，深怕傳來的是無法挽回的消息。

陸元琪也提到，2月2日中午左右，孩子接獲袁惟仁離世的訊息，第一時間轉告她「爸爸走了」，突如其來的噩耗，讓一家人情緒一時難以平復。

兒女發文道別父親

袁融在社群平台提到，雖曾排斥父親是藝人，但內心一直以父親為榮。她回憶父親教她彈吉他，自己看不懂五線譜時，父親會為她寫下簡譜，並一路鼓勵她。袁融也表示，以後不會再做指甲，未來會繼續彈奏父親喜愛的吉他，並在貼文中寫下希望來生仍能成為父女，也提到「下輩子看著我長大、牽我走紅毯」等內容。

女兒袁融在IG發文道別父親。（圖／翻攝自袁融IG）

袁義則在貼文中表示，父親這輩子做得最好的角色，是大家心中的「小胖老師」，並提到自己多年來以工作為由，未能常伴父親身邊。他也寫下「我也絕對不是一個及格的兒子」，並提到若有來生，希望能再一次好好當個及格的父子。

陸元琪轉發限動發聲

陸元琪在社群平台轉發兒子貼文，並搭配袁惟仁過去為陶晶瑩創作的〈離開我〉。隨後她也曬出袁惟仁舊照，向女兒喊話表示「妳的紅毯媽咪一定在」，並寫下會替袁惟仁「牽好妳的手」，替他說「好好愛我的寶貝女兒」。

陸元琪轉發女兒貼文，並表示「妳的紅毯媽咪一定在」。（圖／翻攝自陸元琪IG）

陸元琪轉發女兒貼文，並表示「妳的紅毯媽咪一定在」。（圖／翻攝自陸元琪IG）



