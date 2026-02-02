袁惟仁病逝！23歲兒堅強讓前妻陸元琪心疼 女兒曾洩心聲成「最大遺憾」

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁病重後，女兒袁融曾曝「最大遺憾」洩心聲。（翻攝自臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁去年11月底，才因身體不適緊急送院治療，臥病長達8年時間的他，今（2日）被家屬證實在台東家中病逝，享年57歲。據了解，袁惟仁的大兒子袁義現年23歲，從父親臥病榻以來一直保持堅強形象，因擔心母親陸元琪壓力過大，曾主動向媒體表示「要問媽媽，有事都找我」；而女兒袁融也曾曝「最大遺憾」洩心聲。

袁惟仁與前妻陸元琪育有一雙兒女。現年23歲的大兒子袁義，過去經常在臉書分享心情，雖未指名，但不難看出有許多心境都是在思念或是回憶與父親袁惟仁，2020年6月父親生日時就曾發文表示，「細數著這些沒有你的日子，我幾乎把自己塑造成你心目中期望的我。」

據了解，袁義在2018年因父親住院時首次公開面對媒體，當時就展現出堅強的一面，面對大批媒體陣仗頗為鎮定，且曾主動向媒體表示「要問媽媽，有事都找我」，讓陸元琪心疼「他忘記自己是小孩。」另外，袁惟仁現年20歲的女兒袁融，當時得知父親病重後，也曾感傷地說「我嫁人那天...把拔應該還是沒辦法牽著我...」，如今也變成最終遺憾。

事實上，袁惟仁2020年在海外意外跌倒後，多次被判定為植物人，這幾年在老家台東靜養，去年11月底因身體不適，緊急送醫治療，卻沒想到時隔2個月在家中病逝，家屬今也證實噩耗。

