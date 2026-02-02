袁惟仁病逝！Ella聽聞噩耗淚流不止 傷心喊：再也無法見面了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年因摔倒造成腦溢血，臥病長達8年，2日袁惟仁二姊袁藹珍發文證實弟弟病逝消息，享年57歲，震驚外界。Ella在得知消息後，當場傷心淚流不止，淚崩直呼：「再也無法見面了！」
袁惟仁曾擔任S.H.E、動力火車、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人，Ella在聽聞恩師病逝消息後哽咽說，「小胖老師在我心目中一直有個很重要的位置，當年還有購買他的專輯、很謝謝他一直以來的照顧。」而在這次艾拉主意巡演的轉場影片，更有一段當年她在歌唱比賽時老師擔任評審的畫面，每次那熟悉的講評聲音出現在耳機裡，都讓她很感慨、也非常想念。
Ella透露，後期小胖老師因為養病，兩人一直沒有聯繫、見面的機會，但一直為他打氣著。她衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。」她也提到，如果家屬願意舉辦追思會，很希望可以去送最後一程，好好跟恩師告別。
