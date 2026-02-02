袁惟仁病8年獨子堅持不探望！袁義喪父發聲：沒有回憶把我困住

【緯來新聞網】袁惟仁臥病8年，今（2日）在台東老家病逝、享年59歲，將會帶回台北安葬。晚間，袁惟仁與前妻陸元琪生的23歲兒子袁義在社群發文，自認是不及格的兒子，「我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。我認識你的樣子，甚至跟所有觀眾一樣。如果還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子」。

袁義希望寫下對父親袁惟仁的心裡話。（圖／翻攝袁義IG）

袁惟仁和陸元琪於2002年結婚、2016年底正式離婚。陸元琪曾在節目上坦言，婚姻初期甜蜜，但生下孩子後，袁惟仁長期在對岸工作，對家庭態度冷漠，甚至在她罹患子宮頸癌需要住院動手術時，還得拜託對方到醫院簽字，讓她非常無助與委屈。種種原因，加上長期聚少離多，後來又因袁惟仁有外遇傳聞，最終讓陸元琪選擇結束婚姻。



兩人離婚後，袁惟仁2018年7月在上海因跌倒腦溢血，返台休養後，2020年又在台東老家跌倒撞傷頭部，病情迅速惡化，最終被判定為植物人狀態。陸元琪曾呼籲外界尊重孩子的生活，不要打擾他們，曾在社群寫下：「我現在的人生，最重要的只有弎，我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）。你們想要知道的，也是我想知道的。」





袁義對父親的話





首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激

這幾天我一直在想七年後，站在告別前，真的會比較容易嗎？

我不知道。

我只知道，我一點也沒有更勇敢。

知道時間快用完的時候，

我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。

一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，

後來才發現不是臺東遠，

是有你在的地方總是離我很遠很遠。

有時候我真的覺得，對這個世界越狠，

就越能假裝自己不在乎這一切，

好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。

尤其是在面對你的時候。

我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。

我認識你的樣子，甚至跟所有觀眾一樣。

這幾天我一直重看那些有你影子的節目，一直重複播放那些

你留在這個世界上的歌。

我真的好希望有一句，

就那麼一句歌詞是為我寫的。



不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，而是只有在我跟你之間才聽得懂的那種。

我沒有找到，但我不想找了。

我們都知道你這輩子做得最好的角色，

就是那個大家心中的小胖老師吧。

我不怪你。

因為我知道，

我也絕對不是一個及格的兒子。

我只是想在你面前叛逆一次。

像七年前在上海，打死都不進去看你。

像這七年裡，

我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。

這樣算是扯平了吧。

如果我們真的不小心還有下輩子，

希望我們可以再一次，

好好當個及格的父子。

謝謝你帶我來到這世界上希望你在另外一端，

也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。

因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

準備搶票！告五人高雄5萬人場館開唱倒數 購票完整資訊曝光

竟有吳青峰、陳奕迅助陣 香港歌手林家謙推首張專輯