袁惟仁發燒緊急就醫！ 前妻、兒子發聲了…好友憂心「還沒聯繫上」

台灣知名音樂創作人、曾是歌手的「小胖老師」袁惟仁，6年前在中國上海因跌倒導致腦溢血，返台手術後，回台東老家休養，2022年仍不幸被判斷成植物人，只能臥床，需要旁人照顧。昨天（11／29）下午，袁惟仁傳出發燒緊急就醫，送往台東馬偕醫院住院治療。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也發聲，好友紀寶如也憂心目前還未聯繫到人。

曾擔任台灣生命優質關懷協會秘書長的紀寶如，日前前往探往在台東休養的袁惟仁。當時袁惟仁狀況一如既往，由母親、姊姊和姊夫負責照料生活起居，長時間需臥床，靠他人協助進食、喝水和拍背，意識不清，沒辦法認人，紀寶如昨晚也表示：「抱歉，還沒聯絡上，也很著急。」

袁惟仁突然傳出發燒緊急就醫，袁惟仁前妻陸元琪也透過經紀人坦言，不知情前夫身體狀況，「正在瞭解狀況，謝謝關心。」攝影師兒子袁義也低調回應，「我都不曉得我父親的近況，抱歉。」母子二人似乎有一段時間沒和袁惟仁聯絡。

據了解，袁惟仁當年從上海回老家休養後，便由姊姊及家人在台東照顧，期間他曾陸陸續續進出醫院多次，這次緊急住院疑似是因為感染發燒。

