袁惟仁突緊急送醫急救！紀寶如曝好友真實病況 證實他住院中

黃國倫、寇乃馨率領30多名藝人於今（4）日出席「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，湯蘭花、周丹薇、紀寶如、陳致遠等人都現身活動。日前小胖老師（袁惟仁）傳出病情惡化緊急送醫治療，與他要好的紀寶如今天出席記者會時，透露袁惟仁的近況。

紀寶如（左二）透露袁惟仁的身體狀況。（圖／記者吳雨婕攝）

知名音樂人袁惟仁，6年前在上海跌倒導致腦溢血，返台接受手術後回到台東老家靜養，於2022年時被診斷為植物人，日前傳出他身體不適緊急送往醫院治療。對此袁惟仁的好友紀寶如受訪時提到，有跟袁惟仁的二姐聯繫，袁惟仁的情況沒有想像中的嚴重。

紀寶如透露，現在袁惟仁住院中，正在慢慢康復，媒體詢問袁惟仁的經濟上是否需要幫忙，她提到有許多好友會固定幫袁惟仁的忙，「演藝圈友人互相扶持，持續幫助他，給他經濟上的幫助。」紀寶如也說，之後會參與「送愛到花蓮」的公益活動，會在那個時候去探望袁惟仁，因為已經2年沒去看望過他了。

袁惟仁日前傳出突然緊急送醫急救，外界很擔心他的身體狀況。（圖／翻攝袁惟仁臉書）

