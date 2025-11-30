袁惟仁突送急診傳聯繫不上！好友紀寶如曝最新狀況

袁惟仁疑似身體不適，昨傳出緊急送至台東馬偕醫院急診。（圖／張祐銘、李開明攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，昨（29日）傳出疑似身體不適，被緊急送至台東馬偕醫院急診，不過確切狀況無法得知，對此，曾到醫院探視的好友紀寶如被問及此事時，坦言聯絡不到家屬相當著急，稍早，她獲知袁惟仁的最新狀況後，向所有人透露不用為他擔心。

袁惟仁返回老家休養後，便由姐姐一手扛起照顧他的責任，這段期間曾多次進出醫院，好在最後都平安無恙，沒想到昨天再度傳出送醫消息，好友紀寶如第一時間得知此事後，強調聯繫不到對方家屬，一度相當焦急，如今得知袁惟仁最新病況後，她30日對外表示：「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事」。

紀寶如表示袁惟仁僅是肺發炎。(圖／羅永銘攝)

據悉，家屬發現袁惟仁狀況出現異樣後，隨即送到醫院做進一步檢查，約莫傍晚5點半送至醫院，初步發現白血球指數上升，院方指出會出現這種狀況，是因為長期臥床導致身體虛弱，才會容易出現感染的情況。

袁惟仁傳出身體不適後，前妻陸元琪在臉書吐露近況：「我現在的人生，最重要的只有弎，我、金先生（兒子）、蛋蛋(女兒) ，你想要知道的，也是我想知道的」，接著強調：「不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子們」，似乎暗指自己絲毫不知道前夫的任何狀況，也不想要外界來打擾小孩的生活，至於兒子袁義被問及此事時，僅表示：「我不曉得我父親的近況，抱歉」。

