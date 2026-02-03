袁惟仁組「凡人二重唱」 民歌餐廳發跡、兩度獲金曲獎

台北市 / 綜合報導

袁惟仁是台灣知名的音樂人，1986年以雙人組合凡人二重唱，在民歌餐廳駐唱，嶄露頭角，曾經兩度獲得金曲獎最佳演唱組合獎，也曾經被提名廣播電視金鐘獎，知名的創作歌曲，包括執迷不悔、夢一場、征服等等，都是令人耳熟能詳的作品。2007年他擔任歌唱節目，超級星光大道的評審，獨特的講評方式，更成為個人特色，奠定他在華語樂壇的地位。

袁惟仁的人生停格離場，但他創作的經典歌曲卻永遠傳唱，為許多天王天后操刀動人情歌，征服了華人世界樂迷，1998年為那英寫下征服，入圍金曲獎最佳作詞和作曲，其實才華出眾的袁惟仁一開始是團體重唱出道。

回頭看袁惟仁的璀璨一生，和莫凡組成「凡人二重唱」從民歌餐廳駐唱發跡，1991年12月31日，以雙人組合凡人二重唱，推出第一張專輯杜鵑鳥的黃昏，1993年1994年，兩度獲得台灣金曲獎最佳演唱組合獎，之後全心投入歌曲創作。

1996年到2004年期間，加入上華唱片與華研唱片，為王菲創作執迷不悔，為那英創作征服，成為華語樂壇王牌製作人，2007年，擔任「超級星光大道」評審，以「加油好嗎？」成為流行語，閃亮華語樂壇，也燦爛了許多人青春的回憶。

資深音樂人袁惟仁：「我們還是要用很高的門檻來看待，『加油好嗎？』。」擔任「超級星光大道」評審後，袁惟仁逐漸把事業重心轉往中國，2018年袁惟仁在上海意外跌倒引發腦溢血，回台救治，2020年在台東老家不慎摔倒，被判定為植物人，如今解脫了病苦，人生悲歡如夢一場。

「小胖老師」袁惟仁病逝 享年57歲


