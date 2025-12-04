袁惟仁緊急送醫最新病況曝光 紀寶如心疼：還在住院

紀寶如（右五）今出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供



音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血倒下成了植物人，11月29日傳出因「白血球指數偏高」緊急送到台東馬偕醫院急診，好友紀寶如今（12╱4）與寇乃馨、黃國倫等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會也透露他的最今狀況。

紀寶如表示有跟袁惟仁的二姊聯絡，「其實小胖老師沒有像想像中的那麼嚴重，他就是肺發炎，現在還在住院，也在慢慢康復中，謝謝大家關心，我們也為他禱告」。

至於袁惟仁的醫藥費等經濟狀況，紀寶如說：「小胖老師還好有一群好朋友都固定在幫他的忙，我覺得演藝圈就是互相扶持，雖然小胖老師這樣子，這一群好朋友持續幫助他、給他經濟上的幫助。」她透露約2年沒探視他，趁明年1月25日到花蓮光復鄉做公益時去看他。

更多太報報導

坣娜最後1支MV告別 追思會開放粉絲入場

《阿凡達：火與燼》首映評價出爐 詹姆斯卡麥隆：情感震撼到心底

「西城男孩」一夜限定3缺1 明年2月重返高雄：意義非凡