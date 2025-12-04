袁惟仁緊急送醫最新病況曝！ 紀寶如：現在還在住院、康復中

袁惟仁緊急送醫最新病況曝。（翻攝自袁惟仁臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁11月29日下午因身體不適而緊急送醫。藝人紀寶如今（4）日說，有跟袁惟仁二姊連絡過，小胖老師其實沒有想像中的嚴重，現在還在住院並康復中。

袁惟仁先前在上海因為跌倒導致腦溢血，在返台進行手術後，回台東老家休養，但在2022年被判斷成植物人，他在11月29日傳出身體不適，被緊急送院治療。

關於小胖老師的身體狀況，紀寶如今天出席聖誕文化藝術嘉年華記者會時說，自己有跟袁惟仁二姊連絡過，小胖老師其實沒有想像中的嚴重，他就是肺發炎了，現在還在住院並康復中，謝謝大家關心，「我們也為他禱告」。

紀寶如還說，小胖老師還好，有一群好朋友都固定在幫他的忙，演藝圈大家就是互相扶持，好朋友持續幫助他，也有基督徒都有在為他禱告並且經濟上給予幫助。她還透露，1月25日會到花蓮光復送愛，自己應該會在這個時間點去看小胖老師，「這次比較時間停的比較久，有2年沒看到他了」。

