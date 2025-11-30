袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上

袁惟仁臥病在床，因排尿量過少被家人緊急送醫治療，兒子回應了。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





知名音樂製作人袁惟仁在《超級星光大道》中以一句「加油好嗎」讓觀眾留下深刻印象，不過近年健康狀況亮紅燈在台東靜養，昨（29）日被緊急送往馬偕醫院，兒子也回應了。

據悉袁惟仁這兩日出現排尿量過少、發燒症狀，29日姊姊發現他身體狀態異常，緊急叫救護車送往台東馬偕醫院急診，院方表示，袁惟仁送醫初步檢查後顯示白血球指數升高，疑似發生感染，目前仍在院中觀察治療。根據《三立新聞網》報導，兒子袁義回應目前人在國外拍外景，尚未聯繫上爸爸。

前妻陸元琪2016年和袁惟仁離婚，如今已恢復單身9年，近年她淡出螢光幕從事代購事業，曾公開感嘆生活雖然不易但母子3人過得幸福且充實，也透過經紀人回應《EBC東森娛樂》：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」

袁惟仁2018年在上海意外跌倒導致腦溢血，就醫發現後發現另一側有腦腫瘤，緊急返台手術治療，怎料2020年又再度因跌倒送醫，近年在台東老家休養，如今又傳出送醫消息，引發外界關注。



