袁惟仁緊急送醫！前妻陸元琪無奈發聲了 公開懇求外界一事喊「放過」

陸元琪（右）發聲回應前夫袁惟仁相關問題。翻攝袁惟仁、陸元琪臉書

57歲音樂人「小胖老師」袁惟仁驚傳健康狀況惡化，29日突然被送往台東馬偕醫院急救，前妻陸元琪尷尬表示不方便多說，深夜則在社群上發聲，喊話：「你們想要知道的，也是我想知道的，所以，拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子…」

陸元琪與袁惟仁離婚後，積極復出演藝圈，並撫養一雙兒女長大，感嘆：「這一路你們看我好好的把他們養大了，也看著他們變成優質的大人了，對吧...祝福大家，週末愉快，請放過我的孩子，謝謝。」並說現在人生最重要的就是「我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）」。

陸元琪離婚後積極復出演藝圈扛家計。翻攝陸元琪臉書

袁惟仁多次被傳成植物人！緊急送醫院方曝現況

袁惟仁6年前在中國因腦溢血倒下，返台後又曾在家中意外摔倒，多次傳出被判定成植物人，近幾年都在台東休養，由家人照顧。29日驚傳緊急送醫，院方對外提到，初步檢查顯示白血球指數升高，恐有感染情形，需要留在院中接受進一步檢查與觀察。



