袁惟仁緊急送醫！「疑病情惡化」前妻陸元琪12字回應
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁7年前在上海意外跌倒導致腦溢血，就醫檢查後發現腦腫瘤返台治療，2020年又再度因跌倒送醫，近年在台東老家臥床休養，豈料，今（29）日突傳緊急送醫，疑似健康狀況再亮紅燈，對此，其前妻陸元琪也回應了。
據了解，袁惟仁這兩日出現排尿量過少、發燒症狀，今（29）日姊姊發現其身體狀態異常，通知救護車後送往台東馬偕醫院急診，至於是否病況惡化，則有待進一步釐清。
對此，前妻陸元琪稍早也透過經紀人回應《EBC東森娛樂》：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」陸元琪2016年宣布斷開與袁惟仁的14年婚姻，如今已恢復單身9年，近年她淡出螢光幕從事代購事業，曾公開感嘆生活雖然不易但母子3人過得幸福且充實。
