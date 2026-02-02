袁惟仁纏病8年病逝！陳子鴻、黃韻玲痛心發聲：一路好走
娛樂中心／張尚辰報導
知名音樂人袁惟仁（小胖老師）曾於2018年在家中不慎摔倒後昏迷送醫，2020年再度重摔，之後多次被判定為植物人，今（2）日經家屬證實他已平靜離世，享年57歲，好友陳子鴻、黃韻玲也在臉書轉發家屬內文，悼念好友。
袁惟仁家屬寫道，「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」
好友陳子鴻與黃韻玲也在臉書轉發家屬內文，表達悼念之情，「小胖老師一路好走」、「我們親愛的小胖，今天離開我們了」。
貼文發布後，網友紛紛留言悼念，「難過聽到這個消息…祝福小胖老師一路好走，節哀珍重」、「祝禱小胖老師靈魂安息，離苦得樂，一路好走」、「小胖老師，你一直都留在我們的心中，感謝你留下一首首好音樂」、「永遠忘不了《超級星光大道》的小胖老師」。
回顧袁惟仁的病程，他2018年在上海家中不慎摔倒，昏迷送醫後確診腦溢血，後來返台持續接受治療。2020年不幸再度重摔，昏迷指數一度降至3，經歷兩次腦部重創後，袁惟仁意識不清，無法自理生活，被醫生多次判定為植物人。
去年11月底，袁惟仁突然被送往醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應，沒想到時隔兩個多月，卻傳出病逝的消息。
